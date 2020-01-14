SkyUp открывает новые рейсы в Италию. Фото: Pinterest

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Лоукостер SkyUp запускает новые маршруты из Киева, Одессы, Харькова и Львова в итальянские Рим, Болонью, Неаполь, Ламецию-Терме и Бергамо. Новые маршруты заменят рейсы компании Ernest Airlines, которая прекратила полеты из-за приостановки лицензии.

Первый рейс авиакомпании по новому маршруту состоится 29 марта. Билеты уже можно купить на сайте перевозчика, передает avianews.

Рейсы из Киева будут выполняться трижды в неделю. Так, улететь в Болонью или Рим можно будет во вторник, четверг или воскресенье. Рейсы в Бергамо будут выполняться понедельникам, средам и субботам. Цены на билеты стартуют от 1530 грн.

Также в Италию можно будет полететь со Львова. Помимо Бергамо и Рима, во Львове SkyUp запускает рейс до Неаполя.

В Рим со Львова можно будет улететь с 29 марта, в два других города — с 30 марта. В столицу Италии рейсы будут выполняться три раза в неделю — во вторник, четверг и воскресенье, в Неаполь и Бергамо — по понедельникам и пятницам. Цены стартуют от 1150 грн в одну сторону.

Открываются также маршруты в итальянский город Ламецию-Терме. Туда можно будет улететь из Киева, Одессы или Харькова. Рейсы из Киева открываются 30 мая и будут осуществляться по средам и субботам. Из Харькова в Ламецию-Терме можно будет улететь по понедельникам, начиная с 1 июня, а из Одессы — с 3 июня по средам. Цены на билеты стартуют от 2080 грн.

Напомним, лоукостеру Ernest Airlines не продлили лицензию. Он прекратил полеты 11 января 2020 года.