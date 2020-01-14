SkyUp відкриває нові рейси до Італії. Фото: Pinterest

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Ракурс

Лоукостер SkyUp запускає нові маршрути з Києва, Одеси, Харкова та Львова в італійські Рим, Болонью, Неаполь, Ламецію-Терме і Бергамо. Нові маршрути замінять рейси компанії Ernest Airlines, яка зупинила польоти через непродовження ліцензії.

Перший рейс авіакомпанії за новим маршрутом відбудеться 29 березня. Квитки вже можна купити на сайті перевізника, передає avianews.

Рейси з Києва будуть виконуватися тричі на тиждень. Так, полетіти в Болонью або Рим можна буде у вівторок, четвер або неділю. Рейси до Бергамо будуть виконуватися щопонеділка, щосереди та щосуботи. Ціни на квитки стартують від 1530 грн.

Також в Італію можна буде полетіти зі Львова. Крім Бергамо і Риму, у Львові SkyUp запускає рейс до Неаполя.

До Риму зі Львова можна буде полетіти з 29 березня, в два інших міста — з 30 березня. До столиці Італії рейси будуть виконуватися тричі на тиждень — у вівторок, четвер і неділю, до Неаполя і Бергамо — по понеділках і п’ятницях. Ціни стартують від 1150 грн в один бік.

Відкриваються також маршрути до італійського міста Ламеція-Терме. Туди можна буде полетіти з Києва, Одеси чи Харкова. Рейси з Києва відкриваються 30 травня і будуть здійснюватися по середах і суботах. З Харкова в Ламецію-Терме можна буде полетіти по понеділках, починаючи з 1 червня, а з Одеси — з 3 червня по середах. Ціни на квитки стартують від 2080 грн.

Нагадаємо, лоукостеру Ernest Airlines не продовжили ліцензію. Він припинив польоти 11 січня 2020 року.