Убийство Окуевой: ветерана АТО застрелили из чешского автомата, фото: Википедия

https://racurs.ua/n132030-ubiystvo-okuevoi-veterana-ato-zastrelili-iz-cheshskogo-avtomata-foto.html

Ракурс

Убийство Амины Окуевой расследуют сотрудники правоохранительных органов.

Ветерана Антитеррористической операции (АТО) застрелили из автомата чешской армии. Об этом сообщил в Facebook Артем Шевченко, представитель МВД Украины.

Экспертиза установила, что в 600 метрах от места расстрела Окуевой и ее мужа Адама Осмаева киллер сбросил редкую для Украины оружие. Следователи полагают, что стреляли из армейского автомата калибра 7,62 * 39 мм чешского производства. Внешне он напоминает автомат Калашникова.

Правоохранитель отметил, что оружие специально передали преступнику-стрелку для совершения убийства. По его мнению, это свидетельствует о заказном характере преступления.

Использованы бронебойные патроны для более смертельного поражения, — заявил представитель МВД.

В соцсетях не оценили публикацию представителя ведомства. Фоловеры раскритиковали его размышления о преступлении.

Автомат Sa vz. 58 производился до 1984 года, в 2000 был снят с вооружения. ДНК-профиль из автомата, по словам Шевченко, выделили сразу, следствие держало данный факт в тайне.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании группы киллеров. Преступников подозревают в убийстве Амины Окуевои в 2017 году.