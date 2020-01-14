Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Злоумышленники похищали людей и требовали возвращения несуществующих долгов

Представлялись участниками АТО и похищали людей: разоблачена созданная россиянином преступная организация (ФОТО)

14 янв 2020, 17:01
999

Правоохранители разоблачили созданную ориентировочно в 2019 году 26-летним гражданином РФ преступную организацию, которая занималась похищением людей и вымогательством от них возврата долгов, в том числе несуществующих.

Злоумышленники действовали по заказу третьих лиц, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги.

Для прикрытия своей деятельности они использовали разные субъекты хозяйствования.

Установлена их причастность к четырем похищениям людей и вымогательству в целом около 11 млн грн.

Так, в сентябре 2019 года они похитили в Киеве потерпевшего, требуя от него 15 тыс. евро. Еще одному из пострадавших и его близким угрожали убийством и требовали 400 тыс. долл.

Досудебное расследование осуществляется относительно восьми человек. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Трое из них уже задержали, еще четверо объявлены в государственный розыск, лидер преступной организации — в международный.

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, которые могли пострадать от их деятельности. Их жертв призывают обращаться в полицию по телефону +38 (067) 672 06 27 или звонить на линию «102».

Злоумышленники похищали людей и требовали возвращения несуществующих долгов

Злоумышленники похищали людей и требовали возвращения несуществующих долгов

Злоумышленники похищали людей и требовали возвращения несуществующих долгов

Злоумышленники похищали людей и требовали возвращения несуществующих долгов

Злоумышленники похищали людей и требовали возвращения несуществующих долгов

Напомним, в апреле 2019 года на Закарпатье разоблачили рэкетиров, которые требовали деньги у предпринимателя.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Пожар в Одесском колледже: подозрение объявили экс-главе подразделения ГСЧС

Представители правоохранительных органов устанавливают обстоятельства пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Бывшего руководителя подразделения ГСЧС заподозрили в служебной халатности

Новости Украины
17:56