Злоумышленники похищали людей и требовали возвращения несуществующих долгов

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Правоохранители разоблачили созданную ориентировочно в 2019 году 26-летним гражданином РФ преступную организацию, которая занималась похищением людей и вымогательством от них возврата долгов, в том числе несуществующих.

Злоумышленники действовали по заказу третьих лиц, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги.

Для прикрытия своей деятельности они использовали разные субъекты хозяйствования.

Установлена их причастность к четырем похищениям людей и вымогательству в целом около 11 млн грн.

Так, в сентябре 2019 года они похитили в Киеве потерпевшего, требуя от него 15 тыс. евро. Еще одному из пострадавших и его близким угрожали убийством и требовали 400 тыс. долл.

Досудебное расследование осуществляется относительно восьми человек. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Трое из них уже задержали, еще четверо объявлены в государственный розыск, лидер преступной организации — в международный.

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, которые могли пострадать от их деятельности. Их жертв призывают обращаться в полицию по телефону +38 (067) 672 06 27 или звонить на линию «102».

Напомним, в апреле 2019 года на Закарпатье разоблачили рэкетиров, которые требовали деньги у предпринимателя.