Зловмисники викрадали людей та вимагали повернення неіснуючих боргів

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Правоохоронці викрили створену орієнтовно в 2019 році 26-річним громадянином РФ злочинну організацію, котра займалася викраденням людей та вимаганням від них повернення боргів, зокрема й неіснуючих.

Зловмисники діяли на замовлення третіх осіб, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що зловмисники представлялись учасниками АТО та із застосуванням насильства, погроз вбивства, пошкодження майна та викрадення вимагали у потерпілих гроші.

Для прикриття своєї діяльності вони використовували різні суб'єкти господарювання.

Наразі встановлено їхню причетність до чотирьох викрадень людей та вимагання загалом близько 11 млн грн.

Так, у вересні 2019 року вони викрали в Києві потерпілого, вимагаючи від нього 15 тис. євро. Ще одному з потерпілих та його близьким погрожували вбивством та вимагали 400 тис. дол.

Досудове розслідування здійснюється щодо восьми осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Трьох з них вже затримали, ще четверо оголошені в державний розшук, лідер злочинної організації — в міжнародний.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, які могли постраждати від їхньої діяльності. Їхніх жертв закликають звертатися до поліції за телефоном +38 (067) 672 06 27 або телефонувати на лінію «102».

Нагадаємо, у квітні 2019 року на Закарпатті викрили рекетирів, які вимагали гроші в підприємця.