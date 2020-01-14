В Україні виділять 2 млрд грн. на развиток підприємництва, фото: pikrepo

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Розвиток підприємництва в Україні обговорили депутати.

Верховна Рада виділила 2 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Заплановано створення Фонду розвитку підприємництва. За відповідне рішення проголосував 261 депутат. Чиновники готові впроваджувати програми доступного кредитування.

Розвиток малих підприємництва — головне завдання Фонду. Спрощення та розширення доступу до інвестиційного кредитування дозволить підприємцям збільшити обсяги виробництва та експорту. Це рішення може вплинути на впроваджувати інновації та підвищити енергоефективність.

Підтримка здійснюватиметься за двома напрямками. Планується здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9% річних за кредитами у нацвалюті. Другий напрямок передбачає надання часткових гарантій за кредитами, якщо у малого бізнесу не вистачає застави.

Раніше повідомлялось, що в Україні влада планує провести приватизацію через систему ProZorro.