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В Украине выделят 2 млрд грн на развитие предпринимательства, фото: pikrepo
В Украине выделят 2 млрд грн на развитие предпринимательстваhttps://racurs.ua/n132028-v-ukraine-vydelyat-2-mlrd-grn-na-razvitie-predprinimatelstva.htmlРакурс
Развитие предпринимательства в Украине обсудили депутаты.
Верховная Рада выделила 2 млрд грн на данное направление. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Запланировано создание Фонда развития предпринимательства. За соответствующее решение проголосовал 261 депутат. Чиновники готовы внедрять программы доступного кредитования.
Развитие малых предпринимательства — главная задача Фонда. Упрощение и расширение доступа к инвестиционному кредитованию позволит предпринимателям увеличить объемы производства и экспорта. Это решение может повлиять на внедрение инноваций и повысить энергоэффективность.
Поддержка будет осуществляться по двум направлениям. Планируется удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9% годовых по кредитам в нацвалюте. Второе направление предусматривает предоставление частичных гарантий по кредитам, если у малого бизнеса не хватает залога.
Ранее сообщалось, что в Украине власть планирует провести приватизацию через систему ProZorro.
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