В Украине выделят 2 млрд грн на развитие предпринимательства, фото: pikrepo

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Ракурс

Развитие предпринимательства в Украине обсудили депутаты.

Верховная Рада выделила 2 млрд грн на данное направление. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Запланировано создание Фонда развития предпринимательства. За соответствующее решение проголосовал 261 депутат. Чиновники готовы внедрять программы доступного кредитования.

Развитие малых предпринимательства — главная задача Фонда. Упрощение и расширение доступа к инвестиционному кредитованию позволит предпринимателям увеличить объемы производства и экспорта. Это решение может повлиять на внедрение инноваций и повысить энергоэффективность.

Поддержка будет осуществляться по двум направлениям. Планируется удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9% годовых по кредитам в нацвалюте. Второе направление предусматривает предоставление частичных гарантий по кредитам, если у малого бизнеса не хватает залога.

Ранее сообщалось, что в Украине власть планирует провести приватизацию через систему ProZorro.