Микола Азаров, фото: politnavigator.net

https://racurs.ua/ua/n132033-syna-azarova-sudytymut-v-milani-za-vidmyvannya-otrymanyh-vid-kluieva-groshey-zmi.html

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Сина колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексія прокуратура Мілану прагне притягнути до відповідальності за створення фіктивної фірми під назвою Agosto 2012 Srl та відмивання за її допомогою грошей, отриманих родиною Азарових як хабар від українського політика та бізнесмена Андрія Клюєва.

Цей хабар стосувався призначення Клюєва на посаду віце-прем'єра в українському уряді, повідомляє видання «Громадське» з посиланням на італійську газету Corriere della Sera.

Зазначається, що через цю фірму шляхом придбання в 2012 році двох віл на Сардинії родина Азарових відмила майже 18 млн дол.

За відомостями видання, відповідну інформацію італійські правоохоронці отримали від Генпрокуратури України, а також у результаті слідчих дій, проведених на Кіпрі, в Австрії, Ліхтенштейні та Німеччині.

В матеріалах обвинувачення вказується, що пропозицію «купити» посаду віце-прем'єра за хабар у виді оборудки з нерухомістю Клюєв у 2010 році отримав від прем'єра Азарова. Сума неправомірної вигоди становила 17 млн 775 тис. дол.

Частина цих коштів походила з кіпрської фірми Aspelta Trading Limited. Вони надійшли на рахунки австрійської фірми Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh, керівником якої була довірена особа родини Азарових австрієць Фрідріх Бубла.

У жовтні 2012 року ця австрійська компанія викупила акцій італійської компанії Agosto 2012 Srl, котра в листопаді того ж року та в серпні 2013 року придбала вілли на Сардинії.

Видання зазначає, що ці вілли слідчі вже арештовували, однак арешт згодом зняли на запит Бубла. Тепер вони знову перебувають під арештом.

Нагадаємо, навесні 2018 року Азаров під час прес-конференції в Москві заявив, що ніколи не брав хабарі в Україні та поскаржився, що не отримує належних йому українських академічних стипендій.