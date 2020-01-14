Авіакатастрофа в Ірані: глава МАУ назвав винних, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n132037-aviakatastrofa-v-irani-glava-mau-nazvav-vynnyh.html

Ракурс

Авіакатастрофа в Ірані літака Boeing 737 обговорюється у світі.

Євгеній Дихне, президент «Міжнародних авіаліній України», назвав винних. В інтерв’ю виданню «Лівий берег» він повідомив подробиці.

За його словами, влада Ірану мала подбати про безпеку не тільки українського борту. У той час відбувалась загострення конфлікту з Вашингтоном. Тегеран був забов’язаний закрити повітряний простір.

Це передбачено міжнародними вимогами, — заявив Дихне.

Міжнародні норми, на його думку, Тегеран порушив. Не відбулось виконання головної функції, заходи щодо гарантій безпеки не здійснювались. Такі дії фактично стали передумовою для трагедії, якої можна було уникнути.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737−800 рейсу PS752 зазнав катастрофи 8 січня поблизу Тегерана невдовзі після зльоту. На борту було 167 пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу. Усі вони загинули. Авіалайнер збили сили ППО. Амір Алі Хаджизаде, командувач повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції, заявив, що оператор установки не зміг зв’язатись з командуванням, самостійно прийняв рішення випустити ракету по літаку.