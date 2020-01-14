Астрофізики назвали кращі для життя планети, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n132038-astrofizyky-nazvaly-kraschi-dlya-jyttya-planety.html

Ракурс

Життя на інших планетах можливе завдяки деяким факторам.

Астрономи Університету Вілланова провели дослідження. Про це повідомляє науковий журнал Science Alert.

Планети повинні демонструвати обертання навколо зірок К-класу. Вони мають помаранчевий колір. Аналіз рентгенівського і ультрафіолетового випромінювання показав, що на таких об'єктах можуть бути умови для життя.

З’ясувалося, що зона населеності навколо зірок К-класу менше. Дані порівняли з показниками зірок сонячного типу. Всього близько тисячі помаранчевих зірок знаходяться в межах ста світлових років від Землі. Їх приблизна тривалість життя — 25−80 млрд років. Планетами, які розташовані в зоні населеності, називають Kepler-442 і Kepler-442b.

Зірки К-класу, як стверджують астрофізики, займають проміжну позицію між зірками сонячного типу (зірки G-класу) і численними червоними карликами (зірки М-класу). У помаранчевих зірок різні показники температури. Дані досліджень допоможуть в майбутньому отримати більш детальну інформацію про формування планет.

Раніше вчені заявили, що в космосі зникли 100 зірок. Астрофізики проаналізували зоряні карти, які розроблені експертами в 1950-х роках ХХ століття.