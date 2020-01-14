Авіакатастрофа літака МАУ: опубліковане нове відео запуску ракет, фото: LLBG Spotter

https://racurs.ua/ua/n132039-aviakatastrofa-litaka-mau-opublikovane-nove-video-zapusku-raket.html

Ракурс

Нове відео запуску ракет по українському літаку в Ірані з’явилось в соцмережах.

Кадри зняті на камеру спостереження. В сервісі мікроблогів Twitter опубліковано відповідний запис.

Повідомляється, що перськомовний канал Manoto першим виклав ролик. На запису зафіксовано послідовний запуск двох ракет. Раніше користувачами публікувались і інші відео атаки українського авіалайнера, які було знято поблизу розташування підрозділів ППО.

В коментарях фоловери висловлювали обурення щодо дій іранських військових. Вони вимагали покарати винних у трагедії.

Влада має відповісти, Це жахливо, Чекаємо рішучих дій, — коментували користувачі сервісу.

فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی

شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm — Behnam Gholipour (@beehnam) January 14, 2020

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародних авіаліній України» прямував рейсом PS 752 Тегеран — Київ, але 8 січня був збитий ракетами. Амір Алі Хаджизаде, командувач повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції, заявив, що запуск здійснили випадково. Оператор установки не зміг зв’язатись з командуванням, самостійно прийняв рішення випустити ракету по літаку. Внаслідок цього загнули 167 пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу.