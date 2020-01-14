Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Авіакатастрофа літака МАУ: опубліковане нове відео запуску ракет, фото: LLBG Spotter

Авіакатастрофа літака МАУ: з’явилось нове відео запуску ракет

14 січ 2020, 19:11
999

Нове відео запуску ракет по українському літаку в Ірані з’явилось в соцмережах.

Кадри зняті на камеру спостереження. В сервісі мікроблогів Twitter опубліковано відповідний запис.

Повідомляється, що перськомовний канал Manoto першим виклав ролик. На запису зафіксовано послідовний запуск двох ракет. Раніше користувачами публікувались і інші відео атаки українського авіалайнера, які було знято поблизу розташування підрозділів ППО.

В коментарях фоловери висловлювали обурення щодо дій іранських військових. Вони вимагали покарати винних у трагедії.

Влада має відповісти, Це жахливо, Чекаємо рішучих дій, — коментували користувачі сервісу.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародних авіаліній України» прямував рейсом PS 752 Тегеран — Київ, але 8 січня був збитий ракетами. Амір Алі Хаджизаде, командувач повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції, заявив, що запуск здійснили випадково. Оператор установки не зміг зв’язатись з командуванням, самостійно прийняв рішення випустити ракету по літаку. Внаслідок цього загнули 167 пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини