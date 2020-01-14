Авіакатастрофа в Ірані: у МАУ розповіли, хто виплачуватиме компенсації сім’ям загиблих

Наслідки катастрофи українського «Боїнга» в Ірані, фото: IRNA

https://racurs.ua/ua/n132040-aviakatastrofa-v-irani-u-mau-rozpovily-hto-vyplachuvatyme-kompensaciy-sim-yam-zagyblyh.html

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Усі пасажири та члени екіпажу «Боїнга» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), збитого в небі над Тегераном 8 січня, були застраховані.

Виплату компенсацій їхнім сім’ям здійснюватиме страхова компанія, однак це не швидкий процес, оскільки будь-які економічні дії не повинні відбуватися перш, ніж буде встановлено юридичний факт катастрофи та закрите відповідне кримінальне провадження. Про це в інтерв’ю виданню LB.ua заявив президент МАУ Євген Дихне.

За його словами, виплати здійснюватиме страхова компанія, не залежно від громадянства жертв катастрофи.

Але з урахуванням тієї юрисдикції, до якої вони належать, тому що в кожній країні різні правила, і в цьому — складність процесу, — наголосив Дихне.

Він додав, що люди на борту літака були застраховані в англійській страховій компанії, проте не повідомив її назву.

Також компенсацію має виплатити Іран.

Крім того, за словами Дихне, МАУ визначили розмір первинної підтримки сім’ям загиблих членів екіпажу «Боїнга», однак детально він це питання розкривати не став.

Не хочу переводити ці речі в розряд піару, — зазначив директор МАУ. — Ми працюємо. Всіма можливими способами допомагаємо українцям і в першу чергу родичам нашого екіпажу. З ними працюють наші психологи, юристи. Допомагають вирішувати якісь побутові питання, які виникають.

Уряд України нещодавно ухвалив рішення виплати по 200 тис. грн родичам загиблих громадян України, яких на борту «Боїнга» було 11 осіб.

За словами Дихне, він про це знає лише зі ЗМІ.

Думаю, загалом люди розраховують на значно більші суми, будуть ще якісь компенсаційні виплати, — зазначив директор МАУ.

Нагадаємо, Дихне розповів, кого вважає винним в катастрофі українського «Боїнга».