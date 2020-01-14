Верховна Рада відхилила зміни до закону про держслужбу, підтримавши пропозиції Зеленського / Фото: lb.ua

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Верховна Рада відмовилася повторно розглянути закон № 0970 «Про внесення змін до закону „Про державну службу“ щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій у Верховній Раді» на вимогу президента Володимира Зеленського. Народні обранці підтримали пропозиції глави держави і відхилили закон № 0970 в цілому.

За це рішення проголосували 330 депутатів.

Напередодні голосування надійшов висновок профільного комітету щодо пропозицій президента, у якому парламентарям рекомендували відповідно до ч. 1 ст. 135 Регламенту Верховної Ради підтримати пропозиції глави держави і відхилити ухвалений закон.

Раніше у жовтні Головне науково-експертне управління надало свій висновок щодо пропозицій Зеленського, у якому зазначено, що ухвалений ще у 2016 році законопроект екс-президент Петро Порошенко того ж року заветував та надав свої пропозиції. Разом з тим, у серпні 2019 року щодо цього законопроекту низку зауважень вніс Володимир Зеленський. У висновку Головного науково-експертного управління вказано, що торік у вересні український парламент ухвалив закон щодо перезавантаження влади (№ 117-IX), в якому були вирішені ті питання, на які український лідер звертав увагу у своїх пропозиціях.

У зв’язку з цим необхідності у повторному розгляді й ухваленні парламентом закону № 0970, до якого президент застосував право вето, немає, — йдеться у висновку комітету.

Нагадаємо, торік закон № 1066 щодо перезавантаження влади підтримав український парламент. Документ передбачає запровадження можливості контрактної державної служби та врегулювання окремих проблемних питань, обумовлених практичним впровадженням закону, та усунення надмірного регулювання відповідних суспільних відносин.