ЧАЕС отримала нове сховище відпрацьованого ядерного палива

Накриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС, фото: Tim Porter

https://racurs.ua/ua/n132041-chaes-otrymala-nove-shovysche-vidpracovanogo-yadernogo-palyva.html

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Сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2) передано Чорнобильській АЕС від підрядника — компанії Holtec International.

Усі відповідні будівельно-монтажні роботи завершено. Наразі на майданчику сховища працює комісія ДАБІ, до якої подано заяву щодо отримання сертифікату про завершення будівництва цього сховища. Про це повідомляє прес-служба ЧАЕС.

Також, згідно з договором, Holtec International має ще провести практичне навчання персоналу ЧАЕС щодо роботи на відповідному обладнанні. Працівники ЧАЕС вже пройшли теоретичний курс, проте ще мають підтвердити свої знання на практиці.

На початку лютого розпочнуться «гарячі» випробування СВЯП-2, під час яких з чинного сховища СВЯП-1 до СВЯП-2 для зберігання будуть переміщені 186 відпрацьованих тепловидільних збірок.

Нагадаємо, в липні 2019 року ЧАЕС запустила завод з переробки радіоактивних відходів. Він може переробляти 10,5 тис. упаковок твердих радіоактивних відходів на рік.