Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n132044-rada-uhvalyla-zakon-pro-zberejennya-kulturnyh-cinnostey-v-muzeyah-na-okupovanyh-terytoriyah.html

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Верховна Рада під час свого сьогоднішнього засідання підтримала в другому читанні законопроект № 2187 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)», покликаний забезпечити збереження культурних цінностей в музеях на тимчасово окупованих територіях України.

За цей законопроект проголосували 304 народні обранці, проти — двоє. 24 депутати утрималися, ще 53 не голосували. Про це повідомляється на сайті Ради.

Цей законопроект передбачає внесення змін до законів «Про культуру», «Про музеї та музейну справу» та «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині призначення керівників закладів культури, які розташовані на окупованих територіях Донбасу та Криму.

Автори цього законопроекту в пояснювальній записці наголошували, що влада України наразі не може здійснювати на окупованих територіях в повному обсязі свої обов’язки з охорони культурної спадщини, тому можливість призначати за спрощеною процедурою нових керівників відповідних закладів є вкрай необхідною.

Також законопроект вносить зміни до майнових прав музеїв, надаючи на період окупації можливість визначати головного зберігача музейних предметів та музейних колекцій на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні ухвалила заяву щодо відповідальності Ірану за катастрофу українського «Боїнга» в небі над Тегераном, яка сталася вранці 8 січня.