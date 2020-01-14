Авіакатастрофа в Ірані: Зеленський пообіцяв Трюдо допомогти з поверненням останків загиблих канадців

Джастін Трюдо, фото: Sam Barnes/Collision via Sportsfile

https://racurs.ua/ua/n132045-aviakatastrofa-v-irani-zelenskyy-poobicyav-trudo-dopomogty-z-povernennyam-ostankiv-zagyblyh.html

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Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, під час котрої обговорили катастрофу українського пасажирського «Боїнга», який був збитий в небі на Іраном.

Під час розмови Зеленський, у відповідь на відповідне прохання Трюдо, підтвердив готовність надати логістичне сприяння поверненню до Канади останків загиблих в авіакатастрофі громадян цієї країни після завершення необхідних формальних процедур в Ірані, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також сторони підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у цій авіакатастрофі.

Зазначається, що Зеленський і Трюдо сподіваються на конструктивну роботу групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в цій катастрофі, засідання котрої в Лондоні заплановане на 16 січня.

«Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» впав вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірана Тегерану. Через кілька днів Іран визнав, що літак був збитий силами ППО цієї країни. Офіційний Тегеран наполягає, що авіакатастрофа сталася через «людський фактор», оскільки український літак «нагадував ворожий об'єкт».

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні голосами 368 народних обранців ухвалила заяву щодо відповідальності Ірану за катастрофу українського «Боїнга», котра закликає Тегеран визнати свою повну відповідальність за цей інцидент. Також цією постановою Україна наполягає на повному розслідуванні всіх обставин авіакатастрофи та поверненні тіл загиблих.