СБУ спасла от вербовки боевиками ЛНР работника Минюста. Фото: СБУ

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Ракурс

Боевики ЛНР попытались завербовать работника украинского Минюста, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Речь идет о сотруднике одного из региональных подразделений ведомства.

Члены так называемого министерства госбезопасности Луганской народной республики задержали украинца во время поездки в оккупированный Луганск. Боевиков заинтересовало не только место работы мужчины, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины, сообщают в пресс-центре СБУ.

Путем психологического давления и шантажа боевики ЛНР заставили мужчину подписать соглашение о сотрудничестве, согласно которому он должен был передавать в так называемое МГБ ЛНР информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных органов, госслужащих, а также о своем отце. Инструкции ему планировали передавать по телефону.

В СБУ добавили, что после того, как мужчина вернулся на подконтрольную Украине территорию, он попал в поле зрения сотрудников ведомства, после чего был допрошен и дал признательные показания. При этом Служба безопасности решила, что мужчина не сделал ничего такого, что могло бы нанести ущерб нацбезопасности Украины.

Как писал «Ракурс», ранее ФСБ РФ пыталась завербовать украинского военнослужащего ООС во время его поездки к родственникам в Россию.