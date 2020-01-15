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Ракурс
Boeing E-4B Nightwatch. Фото: Pikabu

Подробный интерьер «самолета Судного дня» показали на видео

15 янв 2020, 16:12
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«Самолет Судного дня» — именно так называют борт Boeing E-4B Nightwatch, который предназначен для руководства и высокопоставленных лиц США. Самолет может стать командным пунктом в случае военного конфликта, ядерной войны или прочих опасных ситуаций. В интернете появился видеоролик, в котором во всех подробностях показан интерьер «самолета Судного дня».

Ролик опубликован на YouTube-канале Airboyd.

Данный самолет былразработан в 70-х годах прошлого века и всего создано четыре таких борта. Самолет трехпалубный. В видеоролике показан интерьер верхней и средней палубы, а также можно оценить кухню и совещательную комнату.

Boeing E-4B Nightwatch имеет стреловидные крылья и один киль. Впервые «самолет Судного дня» поднялся в небо в 1973 году.

Самолет создан на базе дальнемагистрального планера Boeing 747−200. Он способен взять на борт до 100 человек. С воздушными дозаправками «самолет Судного дня» может находиться в воздухе неделю.

Следует отметить, что СССР в конце 80-х годов также создал свой аналог «самолета Судного дня» — Ил-80. Данный воздушный командный пункт был разработан на базе пассажирского лайнера Ил-86.

Источник: Ракурс


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