Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батарей МКС, фото: needpix

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Ракурс

Джессика Меир и Кристина Кук вышли в открытый космос.

Американские астронавты должны заменить аккумуляторы на Международной космической станции (МКС). NASA организовало запуск прямой трансляции.

Выход стартовал в 6.35 по времени восточного региона США. Он должен продлиться шесть с половиной часов.

В дальнейшем запланирована модернизация энергосистем МКС. Работы по замене аккумуляторов проведут на опорном сегменте P6 фермы станции. К ней прикреплены несколько солнечных панелей. В январе 2017 года началось обновление системы энергоснабжения.

Женщины-астронавты вышли в открытый космос второй раз. Впервые женский дуэт американских астронавтов отличился в октябре 2019 года. Меир и Кук тогда находились в космическом пространстве 6,5 часов. Они заменили один из энергоблоков на ферме МКС, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции, поскольку технология вышла из строя.

Ранее астронавт NASA Кристина Кук опубликовала фото Луны с борта МКС. Она стала первой, кому удалось наблюдать восход спутника Земли в новом десятилетии.