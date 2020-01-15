Жінки-астронавти вийшли у відкритий космос для заміни батарей МКС, фото: needpix

https://racurs.ua/ua/n132086-jinky-astronavty-vyyshly-u-vidkrytyy-kosmos-dlya-zaminy-batarey-mks-translyaciya.html

Ракурс

Джессіка Меїр і Христина Кук вийшли у відкритий космос.

Американські астронавти повинні замінити акумулятори на Міжнародній космічній станції (МКС). NASA організувало запуск прямої трансляції.

Вихід стартував о 6.35 за часом східного регіону США. Він повинен тривати шість з половиною годин.

Надалі заплановано модернізацію енергосистем МКС. Роботи по заміні акумуляторів проведуть на опорному сегменті P6 ферми станції. До неї прикріплені кілька сонячних панелей. У січні 2017 року розпочалося оновлення системи енергопостачання.

Жінки-астронавти вийшли у відкритий космос вдруге. Вперше жіночий дует американських астронавтів відзначився в жовтні 2019 року. Меїр і Кук тоді перебували в космічному просторі 6,5 годин. Вони замінили один з енергоблоків на фермі МКС, який відповідає за зарядку/розрядку зовнішніх акумуляторних батарей станції, оскільки технологія вийшла з ладу.

Раніше Христина Кук опублікувала фото Місяця з борту МКС. Вона стала першою, кому вдалося спостерігати схід супутника Землі у новому десятилітті.