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Ракурс
Святослав Вакарчук та інші нардепи розказали, куди їздили на свята. Фото: телеграм-канал «Влада Українська»

Вакарчук пірнав у Таїланді, Рабінович наслідував Зеленського: де нардепи провели новорічні свята (ВІДЕО)

15 січ 2020, 15:42
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Народні депутати України розповіли журналістам, де провели новорічні свята.

Лише п’ятеро з опитаних зізналися «Радіо Свобода», що святкували за кордоном, а решта запевняють, що перебували у межах нашої країни.

Народний обранець від фракції «Голос» Святослав Вакарчук розповів, що на тиждень літав до Таїланду, де тепло і, за його словами, відпочиває більшість українців. Він також додав, що додому повертався рейсовим літаком, уточнивши, що це були «Міжнародні авіалінії України».

Нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Вадим Рабінович відпочивав в Омані, куди нещодавно літав президент України. Відпочив він, за його словами, нормально. Андрій Ніколаєнко з «Батьківщини» катався на лижах в Австрії. Каже, що поїхав туди з сім'єю.

Позафракційний нардеп Вадим Новинський теж на Новий рік поїхав з України, але куди саме, не зазнався.

Також Роман Грищук зі «Слуги народу» стверджує, що Новий рік зустрів у турецькій Анталії в гостях у сестри, а Андрій Ніколаєнко від «Батьківщини» катався на лижах в Австрії.

Переважна більшість опитаних нардепів, згідно з відповідями, віддала перевагу відпочинку в українських Карпатах.

Нагадаємо, нардеп Святослав Вакарчук провів новорічні канікули на одному з пляжів Таїланду поруч з містом Пхукет.

Як писав «Ракурс», екс-нардеп Михайло Гаврилюк побудував у Карпатах біля озера і водоспаду триповерховий будинок загальною площею 550 кв. м.


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