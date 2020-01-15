Меркель і Зеленський обговорили формування списків нового обміну, фото — "Рубрика"

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Український президент та канцлер ФРН провели чергові телефонні переговори. Володимир Зеленський і Ангела Меркель 15 січня обговорили широке коло питань, які стосуються і геополітики, і війни з Росією, і газової теми.

Український президент подякував Меркель за участь у «нормандському форматі» і розповів, що Київ наразі працює над формуванням чергових списків для звільнення. Зеленський повідомив, що забезпечення справжнього режиму «повної тиші» на Донбасі не виконується.

Прес-служба Банкової повідомила, що президент України розповів Меркель про нові консультації тристоронньої контактної групи, які 16 січня відбудуться у Мінську. Київ на них обговорить і «всеосяжне припинення вогню», і повідомить про три додаткові ділянки розведення сил і засобів, про які домовилися на саміті у Парижі.

Для нас дуже важливо, щоб це були саме гуманітарні ділянки. Це важливо для людей, — повідомив Зеленський Меркель.

Президент України закликав Німеччину політично сприяти неупередженому розслідуванню катастрофи українського «Боїнга» над Тегераном.

Щодо укладення транзитного договору із «Газпромом», то Зеленський повідомив німецькому канцлеру, що він задоволений укладенням цієї угоди й подякував Німеччині за посередництво.

Меркель вважає, що наступним кроком Києва є «забезпечення збільшення інвестицій в українську ГТС для підвищення її конкурентоспроможності».

Нагадаємо, що минулого вікенду канцлер ФРН провела переговори у Москві із президентом Росії. Меркель заявила, що підтримує добудову газогону «Північний потік-2».