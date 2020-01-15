Меркель и Зеленский обсудили формирование списков нового обмена, фото — "Рубрика"

https://racurs.ua/n132083-merkel-posle-peregovorov-s-putinym-obsudil-s-zelenskim-formirovanie-spiskov-novogo-obmena.html

Ракурс

Украинский президент и канцлер ФРГ провели очередные телефонные переговоры. Владимир Зеленский и Ангела Меркель 15 января обсудили широкий круг вопросов, касающихся и геополитики, и войны с Россией, и газовой темы.

Украинский президент поблагодарил Меркель за участие в «нормандском формате» и рассказал, что Киев сейчас работает над формированием очередных списков для освобождения. Зеленский сообщил, что обеспечение настоящего режима «полной тишины» на Донбассе не выполняется.

Пресс-служба Банковой сообщила, что президент Украины рассказал Меркель о новых консультациях трехсторонней контактной группы, которые 16 января состоятся в Минске. Киев на них обсудит и «всеобъемлющее прекращение огня», и сообщит о трех дополнительных участках разведения сил и средств, о которых договорились на саммите в Париже.

Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участка. Это важно для людей, — сообщил Зеленский Меркель.

Президент Украины призвал Германию политически способствовать беспристрастному расследованию катастрофы украинского «Боинга» над Тегераном.

Относительно заключения транзитного договора с «Газпромом» Зеленский сообщил немецкому канцлеру, что он доволен заключением этого соглашения и поблагодарил Германию за посредничество.

Меркель считает, что следующим шагом Киева является «обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности».

Напомним, что в прошлый уикенд канцлер ФРГ провела переговоры в Москве с президентом России. Меркель заявила, что поддерживает достройку газопровода «Северный поток-2».