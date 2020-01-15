Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Меркель и Зеленский обсудили формирование списков нового обмена, фото — "Рубрика"

Меркель после переговоров с Путиным обсудила с Зеленским формирование списков нового обмена

15 янв 2020, 15:35
999

Украинский президент и канцлер ФРГ провели очередные телефонные переговоры. Владимир Зеленский и Ангела Меркель 15 января обсудили широкий круг вопросов, касающихся и геополитики, и войны с Россией, и газовой темы.

Украинский президент поблагодарил Меркель за участие в «нормандском формате» и рассказал, что Киев сейчас работает над формированием очередных списков для освобождения. Зеленский сообщил, что обеспечение настоящего режима «полной тишины» на Донбассе не выполняется.

Пресс-служба Банковой сообщила, что президент Украины рассказал Меркель о новых консультациях трехсторонней контактной группы, которые 16 января состоятся в Минске. Киев на них обсудит и «всеобъемлющее прекращение огня», и сообщит о трех дополнительных участках разведения сил и средств, о которых договорились на саммите в Париже.

Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участка. Это важно для людей, — сообщил Зеленский Меркель.

Президент Украины призвал Германию политически способствовать беспристрастному расследованию катастрофы украинского «Боинга» над Тегераном.

Относительно заключения транзитного договора с «Газпромом» Зеленский сообщил немецкому канцлеру, что он доволен заключением этого соглашения и поблагодарил Германию за посредничество.

Меркель считает, что следующим шагом Киева является «обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности».

Напомним, что в прошлый уикенд канцлер ФРГ провела переговоры в Москве с президентом России. Меркель заявила, что поддерживает достройку газопровода «Северный поток-2».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Авиакатастрофа в Иране: Зеленский рассказал, когда тела погибших передадут Украине

Тела погибших в недавней авиакатастрофе в Иране украинцев, вероятно, вернутся в Украину 19 января. Сейчас тела нескольких погибших граждан Украины уже идентифицированы

Новости Украины
16:22

Дело Иванисова: Арахамия рассказал, почему судимый за изнасилование депутат не сложил мандат (ВИДЕО)

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, почему народный депутат Роман Иванисов не сложил свой мандат после подтверждения информации о его судимости за изнасилование

Новости Украины
15:42