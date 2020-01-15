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Ракурс
Засідання Кабінету міністрів, фото: прес-служба КМУ

Зарплати міністрів: уряд дозволив премії у 200% (ФОТО)

15 січ 2020, 15:05
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Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання встановив, що розмір надбавки за ефективність, яка щомісяця встановлюється прем'єром віце-прем'єрам та міністрам, може становити 200% від посадового окладу.

Це ж стосується аналогічної надбавки, яку встановлюють міністри своїм першим заступникам. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Також 200% щодо посадового окладу може становити премія, яка встановлюється міністрами іншим свої заступникам відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати.

Фото: Олексій Гончаренко

Водночас, зазначає Гончаренко, уряд вирішив не продовжувати практику величезних заробітних плат й встановив сітку для топ-чиновників.

Таким чином, дня них мінімальний розмір посадового окладу становитиме два прожиткові мінімуми (станом на 1 січня це 4 тис. 204 грн). Також розміри посадових окладів постановою уряду пропонується затвердити в гривнях, а не коефіцієнтах, як це було в минулому році.

Так, згідно з наведеними Гончаренком документами, розмір посадового окладу керівника державного органу становитиме 37,8 тис. грн, його першого заступника — 35,9 тис. грн, заступника — 34,1 тис. грн.

Фото: Олексій Гончаренко

Фото: Олексій Гончаренко

Відповідна постанова уряду набуває чинності з дня її опублікування й застосовується з 1 січня цього року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук нещодавно заявив, що наприкінці 2019 року держава заборгувала міністрам зарплату за декілька місяців.

Джерело: Ракурс


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