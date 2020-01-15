Зарплати міністрів: Гончарук розповів, що в Кабміні були борги, фото — Хвиля

https://racurs.ua/ua/n132048-ministry-kilka-misyaciv-jyly-bez-zarplaty-goncharuk.html

Ракурс

Наприкінці 2019 року держава заборгувала зарплату міністрам за декілька місяців. Про це заявив керівник уряду Олексій Гончарук, відповідаючи на хвилю критики, яка піднялася у ЗМІ щодо виплат членам його Кабміну.

Наразі ми бачимо багато маніпуляцій щодо зарплат працівників уряду. Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця. У деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців, — написав Гончарук.

Прем'єр-міністр у своєму Телеграм-каналі заявив, що дані щодо зарплат його міністрів є абсолютно відкритими і пообіцяв, що згодом представники уряду «нададуть деталізацію з поясненнями».

Міністри — державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися та, безумовно, на них покладена велика відповідальність за результати їх роботи. Саме тому ми впроваджуємо ключові показники ефективності, за якими будуть оцінюватись результати роботи чиновників з відповідними висновками, — додав Гончарук.

Цими днями у ЗМІ з’являлася інформація щодо величезних виплат держчиновникам. Колишній віце-прем'єр Павло Розенко розповів, що в середньому зарплати топ-чиновників в Україні зросли в 3,5−5 рази. Він, посилаючись на власні джерела, стверджує, що з 1 січня цього року буде збільшена в 2,5 рази зарплата народних депутатів, яка перевищуватиме 100 тис. грн.

Міністр культури Володимир Бородянський та його заступники задекларували свої доходи, які були отримані у грудні 2019 року. Виявилося, що міністр 27 грудня отримав зарплату в розмірі 112,904 тис. грн. Його перший заступник Анатолій Максимчук у грудні отримав 405,072 тис. грн.

У грудні поліпшили добробут не тільки топ-чиновники. У розпорядженні редакції «Страни» виявилася зарплатна відомість частини помічників народних депутатів. Деякі помічники в грудні отримали десятки тисяч гривень, а деякі і більше 100 тис.

Ольга Жерегіна, яка оформлена помічницею нардепів Анастасії Красносельской зі «Слуги народу» і Ольги Стефанішиної з «Голосу» отримала 117 тис. грн. Жерегіна раніше працювала в грантовій організації «Пацієнти України», якою керувала колись Стефанішина. Красносільська була близька до Центру протидії корупції.

Учора спікер Ради Дмитро Разумков підтвердив, що зарплати народних депутатів справді зросли, проте виплати підвищили на кілька тисяч, а не до 100−150 тис. грн, як про це повідомляли ЗМІ. У 2020 році зарплатню нардепам збільшили приблизно на 3 тис. грн.