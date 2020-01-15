Зарплаты министров: Гончарук рассказал, что в Кабмине были долги, фото — Хвиля

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В конце 2019 года государство задолжало зарплату министрам за несколько месяцев. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, отвечая на волну критики, которая поднялась в СМИ относительно выплат членам его Кабмина.

Сейчас мы видим много манипуляций относительно зарплат сотрудников правительства. Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев, — написал Гончарук.

Премьер-министр в своем Телеграм-канале заявил, что данные о зарплатах его министров абсолютно открыты и пообещал, что впоследствии представители правительства «предоставят детализацию с объяснениями».

Министры — государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы. Именно поэтому мы внедряем ключевые показатели эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы чиновников с соответствующими выводами, — добавил Гончарук.

На днях в СМИ появлялась информация об огромных выплатах госчиновникам. Бывший вице-премьер Павел Розенко рассказал, что в среднем зарплаты топ-чиновников в Украине выросли в 3,5−5 раза. Он, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что с 1 января будет увеличена в 2,5 раза и зарплата народных депутатов, которая будет превышать 100 тыс. грн.

Министр культуры Владимир Бородянский и его заместители задекларировали свои доходы, полученные в декабре 2019 года. Оказалось, что министр 27 декабря получил зарплату в размере 112,904 тыс. грн. Его первый заместитель Анатолий Максимчук в декабре получил 405,072 тыс. грн.

В декабре улучшили благосостояние не только топ-чиновники. В распоряжении редакции издания «Страна» оказалась зарплатная ведомость части помощников народных депутатов. Некоторые из них в декабре получили десятки тысяч гривен, а некоторые и более 100 тыс.

Ольга Жерегина, которая оформлена помощницей нардепов Анастасии Красносельской из «Слуги народа» и Ольги Стефанишин из «Голоса» получила 117 тыс. грн. Жерегина ранее работала в грантовой организации «Пациенты Украины», которой руководила когда-то Стефанишина. Красносельская была близка к Центру противодействия коррупции.

Вчера спикер Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что зарплаты народных депутатов действительно выросли, однако выплаты повысили на несколько тысяч, а не на уровень 100−150 тыс. грн, как об этом сообщали СМИ. В 2020 году зарплату нардепам увеличили примерно на 3 тыс. грн.