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В результате взрыва по меньшей мере четыре человека пострадали, фото: Mirror

Мощный взрыв произошел на химическом заводе в Испании (ВИДЕО)

14 янв 2020, 23:03
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Мощный взрыв произошел сегодня на нефтехимическом заводе BASF, расположенном в испанском городе Таррагона (автономная область Каталония) в 115 км к юго-западу от Барселоны.

Взрыв произошел сегодня примерно в 18.45 по местному времени (19.45 мск) и привел к масштабному пожару, сообщает издание The Olive Press.

В результате инцидента по меньшей мере шесть человек были ранены. Местные СМИ сообщают о по крайней мере одном погибшем в результате обрушения структурного элемента здания (вероятно, крыши).

Власти рекомендовали людям, находящимся вблизи места инцидента, оставаться в помещениях, а тем кто проживает в населенных пунктах рядом с заводом — закрыть двери и окна своих домов.

Отмечается, что эти меры являются превентивными в случае, если образуется токсичное облако, однако до сих пор оно не сформировалось.

Напомним, недавно в России произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте (Республика Коми). На предприятии вспыхнул пожар — загорелась установка по переработке дизельного топлива.


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