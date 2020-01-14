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Внаслідок вибуху щонайменше четверо людей постраждали, фото: Mirror

Потужний вибух стався на хімічному заводі в Іспанії (ВІДЕО)

14 січ 2020, 23:03
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Потужний вибух стався сьогодні на нафтохімічному заводі BASF, розташованому в іспанському місті Таррагона (автономна область Каталонія) за 115 км на південний захід від Барселони.

Вибух стався сьогодні приблизно о 18.45 за місцевим часом (о 19.45 за київським часом) і призвів до масштабної пожежі, повідомляє видання The Olive Press.

В результаті інциденту щонайменше шестеро людей були поранені. Місцеві ЗМІ повідомляють про принаймні одного загиблого внаслідок обвалення структурного елемента будівлі (ймовірно, даху).

Влада рекомендували людям, які перебувають поблизу місця інциденту, залишатися в приміщеннях, а тим хто проживає у населених пунктах поряд із заводом — зачинити двері та вікна своїх будинків.

Зазначається, що ці заходи є превентивними у випадку, якщо утворюється токсична хмара, однак наразі вона не сформувалася.

Нагадаємо, нещодавно в Росії стався вибух на нафтопереробному заводі в Ухті (Республіка Комі). На підприємстві спалахнула пожежа — загорілася установка з переробки дизельного пального.


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