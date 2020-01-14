Хімічні речовини в побутових продуктах загрожують інтелекту

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Вплив вогнестійких речовин (антипіренів) та пестицидів у дитячому віці стає одним із головних факторів, що сприяють втраті IQ.

Такого висновку дійшли дослідники Школи медицини Нью-Йорка, проаналізувавши відповідні дані у США за період 2001−2016 років, повідомляє видання EurekAlert.

Учені зазначають, що завдяки вжитим заходам вплив попередніх «лідерів» у цьому негативному явищі — важких металів поступово зменшується й існує тенденція до їх відходу на другорядні ролі.

В результаті зросла частка втрат IQ, спровокованих впливом хімічних речовин, що використовуються в вогнезахисних засобах, таких як поліброміровані дифенілефіри, та фосфатно-органічних пестицидів.

Загалом, токсичний вплив продовжує становити величезний ризик для фізичного та психічного здоров’я, — наголошують дослідники. — На жаль, мінімальної політики щодо усунення пестицидів та антипіренів явно недостатньо.

Ці речовини можна зустріти в побутових продуктах — від оббивки меблів до виробів з морепродуктів. Вони можуть накопичуватися в організмі, викликаючи пошкодження внутрішніх органів.

Відомо, що важкі метали, зокрема свинець та ртуть, порушують роботу мозку та нирок. Разом із антипіренами та пестицидами вони можуть перешкоджати роботі щитовидної залози, яка виділяє гормони, що сприяють розвитку мозку.

Експерти вважають, що в молодому віці вплив будь-якого з цих токсинів може спричинити проблеми з навчанням, поведінкою та аутизм.

Хоча люди заперечують проти дорогих норм, необмежене використання цих хімікатів у довгостроковій перспективі набагато дорожче, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, норвезькі вчені дійшли висновку, що рівень IQ населення Землі почав стрімко знижуватися.