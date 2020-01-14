Огнестойкие вещества играют все большую роль в потере IQ — ученыеhttps://racurs.ua/n132046-ognestoykie-veschestva-igraut-vse-bolshuu-rol-v-potere-iq-uchenye.htmlРакурс
Влияние огнестойких веществ (антипиренов) и пестицидов в детском возрасте становится одним из главных факторов, способствующих потере IQ.
К такому выводу пришли исследователи Школы медицины Нью-Йорка, проанализировав соответствующие данные в США за период 2001—2016 годов, сообщает издание EurekAlert.
Ученые отмечают, что благодаря принятым мерам влияние предыдущих «лидеров» в этом негативном явлении — тяжелых металлов постепенно уменьшается и существует тенденция к их уходу на второстепенные роли.
В результате выросла доля потерь IQ, спровоцированных воздействием химических веществ, используемых в огнезащитных средствах, таких как полибромированные дифенилефиры, и фосфатно-органических пестицидов.
В целом, токсическое воздействие продолжает представлять огромный риск для физического и психического здоровья, — отмечают исследователи. — К сожалению, минимальной политики по устранению пестицидов и антипиренов явно недостаточно.
Эти вещества можно встретить в бытовых продуктах — от обивки мебели до изделий из морепродуктов. Они могут накапливаться в организме, вызывая повреждения внутренних органов.
Известно, что тяжелые металлы, в частности свинец и ртуть, нарушают работу мозга и почек. Вместе с антипиренами и пестицидами они могут препятствовать работе щитовидной железы, которая выделяет гормоны, способствующие развитию мозга.
Эксперты считают, что в молодом возрасте влияние любого из этих токсинов может вызвать проблемы с обучением, поведением и аутизм.
Хотя люди возражают против дорогих норм, неограниченное использование этих химикатов в долгосрочной перспективе гораздо дороже, — подчеркивают исследователи.
Напомним, норвежские ученые пришли к выводу, что уровень IQ населения Земли начал стремительно снижаться.