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Законопроект про медіа ускладнює формування переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці / Фото: 5 канал

Адепти «русского міра» можуть повернутися: законопроект про медіа ускладнює формування списку осіб, які загрожують нацбезпеці

15 січ 2020, 14:40
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Проект закону «Про медіа», який підготували народні депутати з фракції «Слуга народу», зокрема колишній гендиректор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко, Верховна Рада одержала 27 грудня та передала на розгляд комітетів.

Водночас аналітики звернули увагу на ст. 124 законопроекту про «Перелік осіб, які створюють загрозу національному медіа-простору України», яка передбачає суттєве ускладнення механізму формування списку таких осіб. Зокрема, до переліку включаються фізичні особи щодо яких: відкрито кримінальне провадження за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки, миру, людства та міжнародного правопорядку; застосовано персональні санкції або обмеження; встановлено факти систематичного умисного поширення забороненої інформації. Разом з тим, особи-порушники можуть потрапити до «чорного списку» лише за ініціативою Національної ради з питань телебачення та радіомовлення або на підставі звернень РНБО України та Служби безпеки.

Окрім цього, законопроектом пропонується вносити до переліку таких осіб на певний термін, а не на постійній основі.

Законопроект про медіа ускладнює формування переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці

Законопроект про медіа ускладнює формування переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці

Законопроект про медіа ускладнює формування переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці

Це означає, що величезна кількість осіб з Росії зможуть приїжджати до України… Більшість серіалів та фільмів, які були забороненими до показу з 2014 року, знову потраплять на екрани та будуть знищувати країну зсередини… Спостерігаємо повну ревізію проукраїнських напрацювань в інформаційній та гуманітарній сферах, — зауважує у Фейсбук кандидат юридичних наук Андрій Смолій.

Також у проекті закону пропонується виключати порушників з «чорного списку» у разі відповідного рішення суду, закінчення строку, на який особа була включена або закриття кримінального провадження. Разом з тим, у своєму висновку до законопроекту про медіа Головне науково-експертне управління ВР нагадало, що «забезпечення інформаційної безпеки України є однією з найважливіших функцій держави відповідно до ст. 17 Конституції», та назвало сумнівними повноваження Національної ради щодо права затвердження та оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національному медіа-простору України.

Згодом управління парламенту оприлюднило висновок, у якому звернуло увагу на непритаманну для законів складність структури та змісту законопроекту Ткаченка, а також розкритикувала низку його невдалих формулювань (таких як «будь-яка інформація», «будь-яка форма», «інші випадки»), положень, що неодноразово дублюються, та суб'єктивних оціночних категорій (наприклад, «надмірне зосередження», «мажорне звучання», «мінімальні дані»).

Загалом в науково-експертному управлінні порекомендували повернути законопроект нардепам на доопрацювання.

Закон про медіа: висновок головного науково-експертного управління ВР

Нагадаємо, торік весною, після перемоги екс-лідера «95-кварталу» Володимира Зеленського на президентських виборах, Шостий апеляційний адмінсуд столиці відхилив апеляцію СБУ і Держкіно на рішення Окружного адмінсуду Києва у справі серіалу «Свати» і заборони на в’їзд до України російському актору Федору Добронравову, який підтримав анексію Криму Росією. Актору дозволили приїздити в Україну, а в телеефірах — транслювати серіали з його участю. Відповідний позов свого часу подала компанія «1+1».

Джерело: Ракурс


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