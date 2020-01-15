Законопроект про медіа ускладнює формування переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці / Фото: 5 канал

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Проект закону «Про медіа», який підготували народні депутати з фракції «Слуга народу», зокрема колишній гендиректор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко, Верховна Рада одержала 27 грудня та передала на розгляд комітетів.

Водночас аналітики звернули увагу на ст. 124 законопроекту про «Перелік осіб, які створюють загрозу національному медіа-простору України», яка передбачає суттєве ускладнення механізму формування списку таких осіб. Зокрема, до переліку включаються фізичні особи щодо яких: відкрито кримінальне провадження за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки, миру, людства та міжнародного правопорядку; застосовано персональні санкції або обмеження; встановлено факти систематичного умисного поширення забороненої інформації. Разом з тим, особи-порушники можуть потрапити до «чорного списку» лише за ініціативою Національної ради з питань телебачення та радіомовлення або на підставі звернень РНБО України та Служби безпеки.

Окрім цього, законопроектом пропонується вносити до переліку таких осіб на певний термін, а не на постійній основі.

Це означає, що величезна кількість осіб з Росії зможуть приїжджати до України… Більшість серіалів та фільмів, які були забороненими до показу з 2014 року, знову потраплять на екрани та будуть знищувати країну зсередини… Спостерігаємо повну ревізію проукраїнських напрацювань в інформаційній та гуманітарній сферах, — зауважує у Фейсбук кандидат юридичних наук Андрій Смолій.

Також у проекті закону пропонується виключати порушників з «чорного списку» у разі відповідного рішення суду, закінчення строку, на який особа була включена або закриття кримінального провадження. Разом з тим, у своєму висновку до законопроекту про медіа Головне науково-експертне управління ВР нагадало, що «забезпечення інформаційної безпеки України є однією з найважливіших функцій держави відповідно до ст. 17 Конституції», та назвало сумнівними повноваження Національної ради щодо права затвердження та оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національному медіа-простору України.

Згодом управління парламенту оприлюднило висновок, у якому звернуло увагу на непритаманну для законів складність структури та змісту законопроекту Ткаченка, а також розкритикувала низку його невдалих формулювань (таких як «будь-яка інформація», «будь-яка форма», «інші випадки»), положень, що неодноразово дублюються, та суб'єктивних оціночних категорій (наприклад, «надмірне зосередження», «мажорне звучання», «мінімальні дані»).

Загалом в науково-експертному управлінні порекомендували повернути законопроект нардепам на доопрацювання.

Нагадаємо, торік весною, після перемоги екс-лідера «95-кварталу» Володимира Зеленського на президентських виборах, Шостий апеляційний адмінсуд столиці відхилив апеляцію СБУ і Держкіно на рішення Окружного адмінсуду Києва у справі серіалу «Свати» і заборони на в’їзд до України російському актору Федору Добронравову, який підтримав анексію Криму Росією. Актору дозволили приїздити в Україну, а в телеефірах — транслювати серіали з його участю. Відповідний позов свого часу подала компанія «1+1».