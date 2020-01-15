Законопроект о медиа затрудняет формирование перечня лиц, создающих угрозу нацбезопасности

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Проект закона «О медиа», который подготовили народные депутаты из фракции «Слуга народа», в том числе бывший гендиректор телеканала «1+1» Александр Ткаченко, Верховная Рада получили 27 декабря и передала на рассмотрение комитетов.

В то же время аналитики обратили внимание на ст. 124 законопроекта о «Перечне лиц, создающих угрозу национальному медиа-пространству Украины», которая предусматривает существенное усложнение механизма формирования списка таких лиц. В частности, в перечень включают физических лиц, в отношении которых: открыто уголовное производство за совершение преступлений против основ нацбезопасности, мира, человечества и международного правопорядка; применены персональные санкции или ограничения; установлены факты систематического умышленного распространения запрещенной информации. Вместе с тем, лица-нарушители могут попасть в «черный список» только по инициативе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания или на основании обращений СНБО Украины и Службы безопасности.

Кроме этого, законопроектом предлагается вносить в перечень таких лиц на определенный срок, а не на постоянной основе.

Это означает, что огромное количество людей из России смогут приезжать в Украину… Большинство сериалов и фильмов, которые были запрещены к показу с 2014 года, снова попадут на экраны и будут уничтожать страну изнутри… Наблюдаем полную ревизию проукраинских наработок в информационной и гуманитарной сферах, — отмечает в Фейсбук кандидат юридических наук Андрей Смолий.

Также в проекте закона предлагается исключить нарушителей из «черного списка» в случае соответствующего решения суда, истечения срока, на который лицо было внесено или закрытия уголовного производства. Вместе с тем, в своем заключении к законопроекту о медиа Главное научно-экспертное управление ВР напомнило, что «обеспечение информационной безопасности Украины является одной из важнейших функций государства в соответствии со ст. 17 Конституции», и назвало сомнительными полномочия Национального совета в области утверждения и обновления перечня лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины.

Впоследствии управление парламента в своем заключении обратило внимание на несвойственную для законов сложность структуры и содержания законопроекта Ткаченко, а также раскритиковало ряд его неудачных формулировок (таких как «любая информация», «любая форма», «другие случаи»), неоднократно дублирующихся положений, и субъективных оценочных категорий (например, «чрезмерное сосредоточение», «мажорное звучание», «минимальные данные»).

В целом в научно-экспертном управлении порекомендовали вернуть законопроект нардепам на доработку.

Напомним, весной прошлого года, после победы экс-лидера «95-квартала» Владимира Зеленского на президентских выборах, Шестой апелляционный админсуд столицы отклонил апелляцию СБУ и Госкино на решение Окружного админсуда Киева по делу сериала «Сваты» и запрета на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который поддержал аннексию Крыма Россией. Актеру разрешили приезжать в Украину, а в телеэфирах — транслировать сериалы с его участием. Соответствующий иск в свое время подала компания «1+1».