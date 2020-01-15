Права ребенка: правительство направит в Раду закон о борьбе с милитаризацией детей, фото — Цензор

https://racurs.ua/n132078-kabmin-reshil-borotsya-s-militarizaciey-detey.html

Ракурс

Кабинет министров Украины разработал и в ближайшее время подаст в Верховную Раду законопроект о привлечении детей к вооруженным формированиям.

Таким образом правительство усиливает ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность, сообщил в Телеграм-канале премьер Алексей Гончарук.

Кабмин направит в парламент законопроект, в котором устанавливается уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних к незаконным военизированным или вооруженным формированиям. Такое преступление будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

«Ракурс» сообщал о случаях милитаризации детей в оккупированных регионах Украины. Правоохранители открыли дела из-за подготовки детей к боевым действиям. Уголовные производства открыты по ч. 1 ст. 258−1 (вовлечение в совершение террористического акта), ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или организации), ч. 2 ст. 258−4 (содействие совершению террористического акта), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность), ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Очень часто представители так называемой ДНР при поддержке РФ привлекают детей в военные лагеря для подготовки к ведению боевых действий. Там им навязывают идеологию сепаратизма и «русского мира». Согласно ст. 47 и ст. 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны оккупационное государство не имеет права принуждать лиц служить в ее вооруженных силах. Исключение составляют совершеннолетние лица, но их могут привлекать только для обеспечения нужд армии или населения.