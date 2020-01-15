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Ракурс
Права дитини: уряд спрямує до Ради закон про боротьбу із залученням дітей до збройних формувань, фото — Цензор

Кабмін вирішив боротися із мілітаризацією дітей

15 січ 2020, 14:32
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Кабінет міністрів України розробив і найближчим часом подасть у Верховну Раду законопроект про залучення дітей до збройних формувань.

У такий спосіб уряд посилює відповідальність за втягнення дітей у злочинну діяльність, повідомив у Телеграм-каналі прем'єр Олексій Гончарук.

Кабмін спрямує до парламенту законопроект, у якому встановлюється кримінальна відповідальність за залучення неповнолітніх до незаконних воєнізованих або збройних формувань. Такий злочин каратиметься позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

«Ракурс» повідомляв про випадки мілітаризації дітей в окупованих регіонах України. Правоохоронці відкрили справи через підготовку дітей до бойових дій. Кримінальні провадження відкриті за ч. 1 ст. 258−1 (втягнення у вчинення терористичного акту), ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи організації), ч. 2 ст. 258−4 (сприяння вчиненню терористичного акту), ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Дуже часто представники так званої ДНР за підтримки РФ залучають дітей до військових таборів для підготовки до ведення бойових дій. Там їм нав’язують ідеологію сепаратизму та «руського миру». Згідно із ст. 47 та ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни окупаційна держава не має права примушувати осіб служити в її збройних силах. Виключення становлять повнолітні особи, але їх можуть залучати лише для забезпечення потреб армії чи населення.

Джерело: Ракурс


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