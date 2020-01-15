Зарплаты министров: правительство разрешило 200-процентные премии

Заседание Кабинета министров, фото: пресс-служба КМУ

https://racurs.ua/n132081-zarplaty-ministrov-pravitelstvo-razreshilo-200-procentnye-premii.html

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Кабинет министров во время своего сегодняшнего заседания установил, что размер надбавки за эффективность, которая ежемесячно устанавливается премьером вице-премьерам и министрам, может составлять 200% от должностного оклада.

Это же касается аналогичной надбавки, которую устанавливают министры своим первым заместителям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Также 200% к должностному окладу может составлять премия, которая устанавливается министрами другим свои заместителям в соответствии с их личным вкладом в общие результаты.

В то же время, отмечает Гончаренко, правительство решило не продолжать практику огромных заработных плат и установило сетку для топ-чиновников.

Таким образом, дня них минимальный размер должностного оклада составит два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января это 4 тыс. 204 грн). Также размеры должностных окладов постановлением правительства предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах, как это было в прошлом году.

Так, согласно приведенными Гончаренко документами, размер должностного оклада руководителя государственного органа составит 37,8 тыс. грн, его первого заместителя — 35,9 тыс. грн, заместителя — 34,1 тыс. грн.

Соответствующее постановление правительства вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января этого года.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук недавно заявил, что в конце 2019 года государство задолжало министрам зарплату за несколько месяцев.