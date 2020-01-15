Святослав Вакарчук и другие нардепы рассказали, куда ездили на праздники. Фото: телеграмм-канал «Власть Украинская»

https://racurs.ua/n132085-vakarchuk-nyryal-v-tailande-rabinovich-nasledoval-zelenskogo-gde-nardepy-proveli-novogodnie.html

Ракурс

Народные депутаты Украины рассказали журналистам, где провели новогодние праздники.

Лишь пятеро из опрошенных признались «Радіо Свобода», что праздновали за границей, а остальные уверяют, что находились в пределах нашей страны.

Народный избранник от фракции «Голос» Святослав Вакарчук рассказал, что на неделю летал в Таиланд, где тепло и, по его словам, отдыхает большинство украинцев. Он также добавил, что домой возвращался рейсовым самолетом, уточнив, что это были «Международные авиалинии Украины».

Нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович отдыхал в Омане, куда недавно летал президент Украины. Отдохнул он, по его словам, нормально. Андрей Николаенко из «Батькивщины» катался на лыжах в Австрии. Говорит, что поехал туда с семьей. Внефракционный нардеп Вадим Новинский тоже на Новый год уехал из Украины, но куда именно, не признался.

Также Роман Грищук из «Слуги народа» утверждает, что Новый год встретил в турецкой Анталии в гостях у сестры, а Андрей Николаенко от «Батькивщины» катался на лыжах в Австрии.

Подавляющее большинство опрошенных нардепов, согласно ответам, отдали предпочтение отдыху в украинских Карпатах.

Как писал «Ракурс», экс-нардеп Михаил Гаврилюк построил в Карпатах у озера и водопада трехэтажный дом общей площадью 550 кв. м.