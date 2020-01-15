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Святослав Вакарчук и другие нардепы рассказали, куда ездили на праздники. Фото: телеграмм-канал «Власть Украинская»

Вакарчук нырял в Таиланде, Рабинович наследовал Зеленского: где нардепы провели новогодние праздники (ВИДЕО)

15 янв 2020, 15:42
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Народные депутаты Украины рассказали журналистам, где провели новогодние праздники.

Лишь пятеро из опрошенных признались «Радіо Свобода», что праздновали за границей, а остальные уверяют, что находились в пределах нашей страны.

Народный избранник от фракции «Голос» Святослав Вакарчук рассказал, что на неделю летал в Таиланд, где тепло и, по его словам, отдыхает большинство украинцев. Он также добавил, что домой возвращался рейсовым самолетом, уточнив, что это были «Международные авиалинии Украины».

Нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович отдыхал в Омане, куда недавно летал президент Украины. Отдохнул он, по его словам, нормально. Андрей Николаенко из «Батькивщины» катался на лыжах в Австрии. Говорит, что поехал туда с семьей. Внефракционный нардеп Вадим Новинский тоже на Новый год уехал из Украины, но куда именно, не признался.

Также Роман Грищук из «Слуги народа» утверждает, что Новый год встретил в турецкой Анталии в гостях у сестры, а Андрей Николаенко от «Батькивщины» катался на лыжах в Австрии.

Подавляющее большинство опрошенных нардепов, согласно ответам, отдали предпочтение отдыху в украинских Карпатах.

Как писал «Ракурс», экс-нардеп Михаил Гаврилюк построил в Карпатах у озера и водопада трехэтажный дом общей площадью 550 кв. м.


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