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Ракурс
Boeing E-4B Nightwatch. Фото: Pikabu

Інтер'єр «літака Судного дня» детально показали на відео

15 січ 2020, 16:12
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«Літак Судного дня» — саме так називають борт Boeing E-4B Nightwatch, який призначений для керівництва і високопоставлених осіб США. Літак може стати командним пунктом у разі військового конфлікту, ядерної війни або інших небезпечних ситуацій. В інтернеті з’явився відеоролик, у якому в усіх подробицях показаний інтер'єр «літака Судного дня».

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Airboyd.

Даний літак був розроблений у 70-х роках минулого століття і всього створено чотири таких борти. Літак трипалубний. У відеоролику показаний інтер'єр верхньої і середньої палуби, а також можна оцінити кухню і кімнату для нарад.

Boeing E-4B Nightwatch має стрілоподібні крила і один кіль. Вперше «літак Судного дня» піднявся у небо в 1973 році.

Літак створений на базі далекомагістрального планера Boeing 747−200. Він здатний взяти на борт до 100 чоловік. З повітряними дозаправками «літак Судного дня» може знаходитися у повітрі тиждень.

Слід зазначити, що СРСР наприкінці 80-х років також створив свій аналог «літака Судного дня» — Іл-80. Даний повітряний командний пункт був розроблений на базі пасажирського лайнера Іл-86.

Джерело: Ракурс


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