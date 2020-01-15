СБУ врятувала від вербування бойовиками ЛНР працівника Мін'юсту. Фото: СБУ

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Ракурс

Бойовики ЛНР спробували завербувати працівника українського Мін’юсту, заявили у Службі безпеки України (СБУ). Йдеться про співробітника одного з регіональних підрозділів відомства.

Члени так званого міністерства держбезпеки Луганської народної республіки затримали українця під час поїздки до окупованого Луганська. Бойовиків зацікавило не лише місце роботи чоловіка, але й те, що його батько займає відповідальну посаду в одній із вищих судових інстанцій України, повідомляють у прес-центрі СБУ.

Шляхом психологічного тиску та шантажу бойовики ЛНР змусили чоловіка підписати угоду про співпрацю, згідно з якою він мав би передавати у так зване МГБ ЛНР інформацію про своїх колег, співробітників правоохоронних органів, держслужбовців, а також про свого батька. Інструкції йому планували передавати телефоном.

В СБУ додали, що після того, як чоловік повернувся на підконтрольну Україні територію, він потрапив у поле зору співробітників відомства, після чого був допитаний і дав свідчення. При цьому Служба безпеки вирішила, що чоловік не зробив нічого такого, що могло би завдати шкоди нацбезпеці України.

Як писав «Ракурс», раніше ФСБ РФ намагалася завербувати українського військовослужбовця ООС під час його поїздки до родичів у Росію.