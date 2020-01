Авиакатастрофа в Тегеране: в Иране задержали вероятного автора видео попадания ракеты в украинский «Боинг»

В Иране задержали мужчину, который, по мнению властей этой страны, является автором видеозаписи, показывающей момент попадания ракеты в украинский пассажирский «Боинг» в небе над Тегераном утром 8 января.

Ожидается, что задержанному будут предъявлены обвинения, связанные с национальной безопасностью, сообщает BBC со ссылкой на иранские СМИ.

В то же время иранский журналист из Лондона, который сначала опубликовал эти кадры в интернете, утверждает, что настоящий автор видео находится в безопасности, а власти Ирана арестовали другое лицо.

Rumours about the arrest of the source of this #PS752 footage by Iran IRGC are FALSE. https://t.co/n9M9qIbU6D