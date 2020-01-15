Авиакатастрофа в Тегеране: в Иране задержали вероятного автора видео попадания ракеты в украинский «Боинг»

Украинский «Боинг» упал в Иране 8 января, фото: IRNA

https://racurs.ua/n132053-aviakatastrofa-v-tegerane-v-irane-zaderjali-veroyatnogo-avtora-video-popadaniya-rakety.html

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В Иране задержали мужчину, который, по мнению властей этой страны, является автором видеозаписи, показывающей момент попадания ракеты в украинский пассажирский «Боинг» в небе над Тегераном утром 8 января.

Ожидается, что задержанному будут предъявлены обвинения, связанные с национальной безопасностью, сообщает BBC со ссылкой на иранские СМИ.

В то же время иранский журналист из Лондона, который сначала опубликовал эти кадры в интернете, утверждает, что настоящий автор видео находится в безопасности, а власти Ирана арестовали другое лицо.

Rumours about the arrest of the source of this #PS752 footage by Iran IRGC are FALSE. https://t.co/n9M9qIbU6D — �Nariman (@NarimanGharib) January 14, 2020

Кроме того, в Иране во вторник задержали нескольких человек, которых следствие считает причастными к катастрофе «Боинга», а также около 30 участников антиправительственных протестов, спровоцированных этой авиакатастрофой.

Напомним, вчера в Иране персоной нон-гратаобъявилипосла Великобритании Роберта Макейра, которого недавно задержали во время антиправительственного митинга в Тегеране. Это решение власти страны мотивируют «провокационной ролью» Макейра в антиправительственных протестах.