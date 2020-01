Авіакатастрофа в Тегерані: в Ірані затримали ймовірного автора відео влучання ракети в український «Боїнг»

В Ірані затримали чоловіка, який, на думку влади цієї країни, є автором відеозапису, що показує момент влучання ракети в український пасажирський «Боїнг» в небі над Тегераном вранці 8 січня.

Очікується, що затриманому будуть висунуті звинувачення, пов’язані з національною безпекою, повідомляє BBC з посиланням на іранські ЗМІ.

Водночас іранський журналіст із Лондона, який спочатку опублікував ці кадри в інтернеті, стверджує, що справжній автор відео перебуває в безпеці, а влада Ірану заарештувала іншу особу.

