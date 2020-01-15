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Український «Боїнг» впав в Ірані 8 січня, фото: IRNA

Авіакатастрофа в Тегерані: в Ірані затримали ймовірного автора відео влучання ракети в український «Боїнг»

15 січ 2020, 10:26
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В Ірані затримали чоловіка, який, на думку влади цієї країни, є автором відеозапису, що показує момент влучання ракети в український пасажирський «Боїнг» в небі над Тегераном вранці 8 січня.

Очікується, що затриманому будуть висунуті звинувачення, пов’язані з національною безпекою, повідомляє BBC з посиланням на іранські ЗМІ.

Водночас іранський журналіст із Лондона, який спочатку опублікував ці кадри в інтернеті, стверджує, що справжній автор відео перебуває в безпеці, а влада Ірану заарештувала іншу особу.

Крім того, в Ірані у вівторок затримали кількох осіб, котрих слідство вважає причетними до катастрофи «Боїнга», а також приблизно 30 учасників антиурядових протестів, спровокованих цією авіакатастрофою.

Нагадаємо, вчора в Ірані персоною нон-ґратаоголосилипосла Великої Британії Роберта Макейра, котрого нещодавно затримали під час антиурядового мітингу в Тегерані. Це рішення влада країни мотивує «провокаційною роллю» Макейра в антиурядових протестах.


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