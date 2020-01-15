Авіакатастрофа в Тегерані: в Ірані затримали ймовірного автора відео влучання ракети в український «Боїнг»

Український «Боїнг» впав в Ірані 8 січня, фото: IRNA

https://racurs.ua/ua/n132053-aviakatastrofa-v-tegerani-v-irani-zatrymaly-cholovika-cherez-video-vluchannya-rakety.html

Ракурс

В Ірані затримали чоловіка, який, на думку влади цієї країни, є автором відеозапису, що показує момент влучання ракети в український пасажирський «Боїнг» в небі над Тегераном вранці 8 січня.

Очікується, що затриманому будуть висунуті звинувачення, пов’язані з національною безпекою, повідомляє BBC з посиланням на іранські ЗМІ.

Водночас іранський журналіст із Лондона, який спочатку опублікував ці кадри в інтернеті, стверджує, що справжній автор відео перебуває в безпеці, а влада Ірану заарештувала іншу особу.

Rumours about the arrest of the source of this #PS752 footage by Iran IRGC are FALSE. https://t.co/n9M9qIbU6D — �Nariman (@NarimanGharib) January 14, 2020

Крім того, в Ірані у вівторок затримали кількох осіб, котрих слідство вважає причетними до катастрофи «Боїнга», а також приблизно 30 учасників антиурядових протестів, спровокованих цією авіакатастрофою.

Нагадаємо, вчора в Ірані персоною нон-ґратаоголосилипосла Великої Британії Роберта Макейра, котрого нещодавно затримали під час антиурядового мітингу в Тегерані. Це рішення влада країни мотивує «провокаційною роллю» Макейра в антиурядових протестах.