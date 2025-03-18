Авіакатастрофа в росії. Фото: Telegram-канал ASTRA

https://racurs.ua/ua/n204894-viyskovyy-vertolit-rozbyvsya-u-leningradskiy-oblasti-rf-ie-jertvy-foto.html

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Авіакатастрофа в російській федерації сталася у вівторок, 18 березня.

Військовий вертоліт Мі-28 впав на території Ленінградської області. Гелікоптер зазнав аварії під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Про це повідомило Міністерство оборони країни-агресора.

Попередньо відомо, що обидва пілоти загинули. Повітряна машина розбилася в безлюдній місцевості далеко від населених пунктів.

У прес-службі Ленінградського військового округу повідомили, що вертоліт перебував на озброєнні Військово-космічних сил російської федерації.

Як відомо, Мі-28 — це ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення бронетехніки, повітряних цілей і живої сили противника. Вартість цього гелікоптера складає близько 15 млн дол.

Нагадаємо, 31 січня в американському штаті Філадельфія розбився медичний літак Learjet 55. На борту перебували шість осіб: четверо членів екіпажу, дитина-пацієнт та його супровідник. Всі вони загинули.