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Ракурс
Авиакатастрофа в россии. Фото: Telegram-канал ASTRA

Военный вертолет разбился в Ленинградской области рф, есть жертвы (ФОТО)

18 мар 2025, 19:21
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Авіакатастрофа в російській федерації сталася у вівторок, 18 березня.

Військовий вертоліт Мі-28 впав на території Ленінградської області. Гелікоптер зазнав аварії під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Про це повідомило Міністерство оборони країни-агресора.

Попередньо відомо, що обидва пілоти загинули. Повітряна машина розбилася в безлюдній місцевості далеко від населених пунктів.

У прес-службі Ленінградського військового округу повідомили, що вертоліт перебував на озброєнні Військово-космічних сил російської федерації.

Як відомо, Мі-28 — це ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення бронетехніки, повітряних цілей і живої сили противника. Вартість цього гелікоптера складає близько 15 млн дол.

Авіакатастрофа в росії. Фото: Telegram-канал ASTRA

Авіакатастрофа в росії. Фото: Telegram-канал ASTRA

Нагадаємо, 31 січня в американському штаті Філадельфія розбився медичний літак Learjet 55. На борту перебували шість осіб: четверо членів екіпажу, дитина-пацієнт та його супровідник. Всі вони загинули.

Источник: Ракурс


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