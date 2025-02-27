Родичі загиблих у катастрофі рейсу MH17 написали листи Трампу та фон дер Ляєн

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Родичі загиблих у катастрофі рейсу MH17, який у 2014 році збили над Україною, написали листи Дональду Трампу та Урсулі фон дер Ляєн.

Вони вказують, що росія має визнати відповідальність за трагедію. На їхню думку, без цього не може бути надійної мирної угоди.

Рідні жертв вже давно вимагають від росії визнання своєї ролі, вибачень і публічного розслідування щодо всіх причетних і причин збиття літака. Уряд Нідерландів послідовно підтримував ці вимоги. Тепер родичі вважають, що їхні вимоги мають бути частиною будь-якого потенційного мирного врегулювання.

Без цього не може бути надійного миру з росією, — кажуть вони.

Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

росія відмовилася видати трьох причетних до збиття літака, але прем'єр Нідерландів Дік Схооф у 10-ту річницю катастрофи пообіцяв боротись, аби вони сіли за ґрати.

17 липня 2014 року пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, збив російський розрахунок комплексу «Бук-1» біля Тореза. Усі 298 пасажирів та членів екіпажу загинули.

Для розслідування авіакатастрофи менш ніж за місяць сформували Об'єднану слідчу групу (JIT) із представників органів кримінального розшуку Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України, які зрештою й розпочали розслідування. росія свою причетність до злочину заперечує.