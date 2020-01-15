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Погода в Украине: 16 января будет солнечно и без осадков, фото: pixabay
Погода в Украине: 16 января будет солнечно и без осадков (КАРТА)https://racurs.ua/n132090-pogoda-v-ukraine-16-yanvarya-budet-solnechno-i-bez-osadkov-karta.htmlРакурс
Погода в Украине продолжает оставаться стабильной.
В четверг, 16 января, будет солнечно и без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.
На территории почти всех областей ожидается сухая и теплая погода. Температура воздуха от одного до пяти градусов тепла. Жители западных регионов будут наблюдать на термометрах от 4 до 9 градусов. В этой части страны теплее.
В украинской столице ожидается сухая погода. Жителей ожидает вероятная облачность, но будет свежее, чем сегодня. Максимальная температура на территории мегаполиса — 2 градуса тепла.
Геомагнитная активность в Киеве не будет превышать стабильную норму. Соответствующий индекс днем покажет максимум 2 пункта.
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что точных данных о возможном похолодании еще знает. По ее мнению, сильные морозы и снежные метели вполне возможны в конце января. Это будет известно в процессе наблюдений.
Напомним, в ноябре Европарламент объявил чрезвычайное положение в сфере климата в Европе. Депутаты предложили решения, которые позволят ограничить глобальное потепление.
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