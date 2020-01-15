Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине: 16 января будет солнечно и без осадков, фото: pixabay

Погода в Украине: 16 января будет солнечно и без осадков (КАРТА)

15 янв 2020, 16:33
999

Погода в Украине продолжает оставаться стабильной.

В четверг, 16 января, будет солнечно и без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

На территории почти всех областей ожидается сухая и теплая погода. Температура воздуха от одного до пяти градусов тепла. Жители западных регионов будут наблюдать на термометрах от 4 до 9 градусов. В этой части страны теплее.

Погода в Украине: 16 января будет солнечно и без осадков, фото: гидрометцентр

В украинской столице ожидается сухая погода. Жителей ожидает вероятная облачность, но будет свежее, чем сегодня. Максимальная температура на территории мегаполиса — 2 градуса тепла.

Геомагнитная активность в Киеве не будет превышать стабильную норму. Соответствующий индекс днем покажет максимум 2 пункта.

Погода в Украине: 16 января будет солнечно и без осадков, фото: гисметео

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что точных данных о возможном похолодании еще знает. По ее мнению, сильные морозы и снежные метели вполне возможны в конце января. Это будет известно в процессе наблюдений.

Напомним, в ноябре Европарламент объявил чрезвычайное положение в сфере климата в Европе. Депутаты предложили решения, которые позволят ограничить глобальное потепление.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Министр юстиции оштрафован на 38 тыс. грн за невыполнение решения суда

Министр юстиции Украины Денис Малюська оштрафован на 38,42 тыс. грн за невыполнение решения суда. Малюська два раза проигнорировал сроки выполнения решения суда об отмене результатов конкурса на должность госэксперта

Новости Украины
18:20