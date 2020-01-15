Погода в Украине: 16 января будет солнечно и без осадков, фото: pixabay

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Ракурс

Погода в Украине продолжает оставаться стабильной.

В четверг, 16 января, будет солнечно и без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

На территории почти всех областей ожидается сухая и теплая погода. Температура воздуха от одного до пяти градусов тепла. Жители западных регионов будут наблюдать на термометрах от 4 до 9 градусов. В этой части страны теплее.

В украинской столице ожидается сухая погода. Жителей ожидает вероятная облачность, но будет свежее, чем сегодня. Максимальная температура на территории мегаполиса — 2 градуса тепла.

Геомагнитная активность в Киеве не будет превышать стабильную норму. Соответствующий индекс днем покажет максимум 2 пункта.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что точных данных о возможном похолодании еще знает. По ее мнению, сильные морозы и снежные метели вполне возможны в конце января. Это будет известно в процессе наблюдений.

Напомним, в ноябре Европарламент объявил чрезвычайное положение в сфере климата в Европе. Депутаты предложили решения, которые позволят ограничить глобальное потепление.