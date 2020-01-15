Дмитро Дубілет. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n132092-zarplaty-ministriv-schomisyacya-budut-publikuvatysya-kabminom-dubilet.html

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Зарплати українських міністрів і їх заступників буде щомісяця публікувати Кабмін. Дане рішення було прийнято після скандальних публікацій у ЗМІ про розміри зарплат українських високопосадовців.

Таку заяву зробив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет під час сьогоднішнього брифінгу.

Дубілет заявив, що останнім часом ЗМІ і суспільство приділяють особливу увагу інформації про розмір зарплат українських топ-чиновників. Кабміну доводиться постійно відповідати на запити ЗМІ щодо зарплат міністрів та їх заступників, тому в уряді вирішили щомісяця публікувати відомості про доходи високопоставлених чиновників.

Дубілет уточнив, що інформація про грудневі зарплати міністрів, що з’явилася у ЗМІ, не зовсім точна, так як під кінець року чиновники отримали премії відразу за кілька місяців. Середня ж місячна зарплата міністрів становить від 40 до 80 тис. грн.

Дубілет заявив, що прем'єр-міністр України у середньому щомісяця отримує близько 61 тис. грн зарплати на руки. Міністр культури Володимир Бородянський, який у грудні отримав 91 тис. грн, за чотири останні місяці в середньому отримував по 37,8 тис. грн зарплати.

Дубілет додав, що зарплати держслужбовців по всій вертикалі повинні бути прозорими, чіткими і зрозумілими, так як нарахування величезних надбавок і премій викликає багато запитань у суспільства.