Вчені розробили живих роботів зі стовбурових клітин жаби, фото: pixabay

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Ракурс

Роботи зі стовбурових клітин жаби створені американськими вченими.

За словами авторів дослідження, це абсолютно нові форми життя, яких ніколи не було на Землі. Результати експерименту опублікувало видання The Guardian.

Експерти з'єднали стовбурові клітини африканської жаби. Вчені вирішили створити крихітних роботів. Вони здатні рухатись у власному потоці. Одне з найбільш загадковіших творінь має дві приземкуваті ноги, які рухаються під умовним «тулубом». Своєрідні машини можуть доставляти різноманітні вантажі.

Це живі організми, придатні для програмування, — заявив Майкл Левін, один з учасників досліджень.

Він додав, що зазвичай роботів виготовляють з металу і пластику. Це дозволяє зробити їх більш міцними для тривалого періоду використання. Нова розробка допоможе у майбутньому створювати роботів з біологічних тканин.

Коли їхнє завдання виконане, вони можуть померти, як природні організми, — стверджує Майкл Левін.

Такі роботи можуть бути застосовані для очищення океанів від забруднення мікропластиком. Вчені планують провести даткові випробування.

Раніше робота-кішку MarsCat було створено в Китаї інженерами компанії Elephant Robotics. За словами фахівців, технологія відображає шість емоцій.