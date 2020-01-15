Сергій Верланов, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n132096-u-golovy-dps-provodytsya-obshuk-zmi.html

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У голови Державної податкової служби (ДПС) Сергія Верланова здійснюється обшук.

Також обшуки проводяться у податкових службах деяких областей. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посилання на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що Верланов сьогодні здійснив робочу поїздку до Одеси, де провів брифінг для журналістів кількох центральних телеканалів з приводу корупційного скандалу в очолюваному ним відомстві.

Водночас журналістів низки інших ЗМІ, серед яких «5 канал», ТРК «Україна» та одеський телеканал «Думська ТВ», на брифінг до будівлі обласного управління ДПС не пропустили, мотивуючи це тим, що їхніх прізвищ немає у списку акредитованих.

У відомстві згодом цю ситуацію пояснили тим, що брифінг відбувався на «режимному об'єкті», куди існує особлива процедура пропуску.

За інформацією видання «Думская», Верланов замість Наталії Чоботарьової, котру нещодавно викрили на спробі підкупу прокурора, виконувачем обов’язків керівника головного управління ДПС в Одеській області призначено Володимира Астрейка, який у період з 2015 по 2019 роки очолював обласне управління Державної фіскальної служби, котре згодом розділили на податкову та митну служби.

Нагадаємо, у СБУ сьогодні повідомили про викриття масштабної схеми виведення грошей у «тінь», у котрій були задіяні новопризначені посадовці Державної податкової служби.