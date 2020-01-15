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Папа Римський вперше в історії призначив жінку на посаду в Державний секретаріат Ватикану, фото: Вікіпедія

Папа Римський вперше в історії призначив жінку на посаду в Державний секретаріат Ватикану

15 січ 2020, 17:34
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Папа Римський Франциск оголосив несподіване рішення.

На посаду в Державний секретаріат Ватикану було вперше призначено жінку. Про це повідомляє Associated Press.

Заступницею державного секретаря Святого престолу стала Франческа Ді Джованні. Відомо, що їй 66 років.

Вона куруватиме відносини Ватикану з ООН. Також чиновниця відповідатиме і за зв’язки з іншими країнами та міжурядовими організаціями.

Процес призначення жінок на керівні посади в Ватикані в останні роки пришвидшився. Папа Римський підтримує поступове розширення цієї ролі. Рада єпископів Ватикану вже попросила Франциска дозволити жінкам отримувати сан священника.

Раніше Папа Римський ляснув по руці жінку, яка схопила його на святкуванні Нового року в Римі. Він визнав, що подав «поганий приклад».


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