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Поліцейський намагався видати вбивство за самооборону. Фото: РБК-Україна

Вбивство у Каховці: поліцейський намагався видати вбивство за самооборону

15 січ 2020, 17:36
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Вбивство за самооборону намагався видати співробітник Нацполіції, покриваючи колишнього колегу. Житель міста Каховка був застрелений 1 січня 2020 року, в скоєнні злочину підозрюється колишній співробітник поліції.

Про подробиці розслідування повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідство вважає, що діючий співробітник Нацполіції був присутній під час скоєння вбивства і разом зі своїм колишнім колегою знищив докази злочину, а також розробив план імітації обставин самооборони.

Зокрема, поліцейський взяв травматичний пістолет убитого, з якого не було скоєно жодного пострілу, і намагався зробити постріл у ногу підозрюваного у вбивстві, попередньо обмотавши її брезентом. У ногу підозрюваного поліцейський не влучив, а так як у пістолеті був лише один набой, інсценувати самооборону не вдалося.

Поліцейському повідомлено про підозру в приховуванні особливо важкого злочину.

Також ДБР вивчає дії всіх членів слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце вбивства. Після аналізу всіх доказів буде вирішуватися питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших правоохоронців, причетних до можливого приховування умисного вбивства.

Джерело: Ракурс


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