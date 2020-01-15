У 2020 році в Одесі Україна і НАТО проведуть спільні навчання, фото: US Navy

https://racurs.ua/ua/n132099-u-2020-roci-v-odesi-ukrayina-ta-nato-provedut-spilni-navchannya.html

Ракурс

Навчання України та НАТО заплановано провести в Одесі.

Назва заходу — Чорноморський регіон «Непорушна стійкість — 2020». Про це повідомляє прес-служба уряду.

Відповідні навчання організують 5−9 жовтня 2020 року. Сторони вже погодили необхідні пункти договору. Учасники будуть відпрацьовувати алгоритми дій у кризових ситуаціях, які можуть виникнути в Чорноморському регіоні.

Чиновники зазначили, що головна мета — грамотно та вчасно реагувати на кібератаки, напади на порти. Спільні навчання дозволять попередити захоплення транспортних шляхів та інші загрози.

У навчанні візьмуть участь понад 200 фахівців. Запросили представників понад 20 українських відомств. З боку Альянсу підготовку проходитимуть співробітники центрів передового досвіду НАТО та Представництва НАТО в Україні.

Україна та НАТО продовжують посилювати комунікацію. Сторони перевірять ефективність реагування на критичні ситуації.

Раніше повідомлялось, що НАТО збільшить кількість бригад на кордоні з Російською Федерацією. На саміті організації у Лондоні Москву назвали головною загрозою.